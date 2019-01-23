Пожар в центре Дамаска унес жизни семерых детей

Семеро детей погибли из-за пожара в центре Дамаска, сообщает в ночь на среду государственное телевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Семеро детей погибли из-за пожара, разгоревшегося в районе аль-Манахлия", - говорится в сообщении телеканала Syria TV.

Согласно информации, выложенной в соцсетях, пожар возник на двух этажах дома в историческом старом городе Дамаска из-за замыкания электропроводки. Прибывшие на место пожарные к настоящему моменту потушили огонь.