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Пожар в центре Дамаска унес жизни семерых детей


Семеро детей погибли из-за пожара в центре Дамаска, сообщает в ночь на среду государственное телевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Семеро детей погибли из-за пожара, разгоревшегося в районе аль-Манахлия", - говорится в сообщении телеканала Syria TV.

Согласно информации, выложенной в соцсетях, пожар возник на двух этажах дома в историческом старом городе Дамаска из-за замыкания электропроводки. Прибывшие на место пожарные к настоящему моменту потушили огонь.

 

 




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