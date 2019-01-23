Израильские военные арестовали 16 палестинцев и изъяли оружие на Западном берегу

Израильские военные арестовали 16 разыскиваемых палестинцев и изъяли огнестрельное оружие кустарного производства в ходе рейдов в ночь на среду в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В течение ночи солдаты при поддержке бойцов пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС), арестовали на Западном берегу 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении. "В ходе обысков в деревне Бейт-Умар было изъято две единицы огнестрельного оружия кустарного производства", - добавили в пресс-службе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме этого, военные подтвердили нанесение ударов с использованием авиации вечером по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат на границе с этим палестинским анклавом. До этого израильские танки дважды поражали наблюдательные посты ХАМАС в секторе. "В течение дня во вторник солдаты несколько раз подвергались обстрелу вдоль забора безопасности у границы сектора Газа. В ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким целям на территории военного лагеря ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными в среду коммюнике.

Ранее во вторник у границы сектора Газа был ранен израильский офицер.