Государство полностью оплатит оперативное лечение онкологических заболеваний: Арсен Торосян

Отныне граждане не будут оплачивать оперативное лечение онкологических заболеваний. Государство полностью оплатит оперативное лечение онкологических заболеваний, проводимое в ряде больниц Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сказал на пресс-конференции в среду министр здравоохранения Арсен Торосян.



«В этом году мы увеличили примерно на 700 млн драмов ассигнования на онкологию, плюс выделенные в прошлом году 1.1 млрд драмов. мы прошли к выводу, что должны облегчить бремя граждан по участию в оплате лечения. Раньше государство оплачивало незначительную долю стоимости оперативного лечения онкологических заболеваний, и нелогично было называть это госзаказом. Сейчас мы будем оплачивать и долю, оплачиваемую населением. Отныне граждане не будут оплачивать оперативное лечение онкологических заболеваний. Государство полностью оплатит оперативное лечение онкологических заболеваний, проводимое в ряде больниц Армении»,-сказал Торосян.

Он подчеркнул, что государство полностью оплатит оперативное лечение онкологических заболеваний и по рыночным ценам.