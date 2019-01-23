В 17 европейских странах зарегистрировали широкое распространение гриппа

В 17 европейских странах зарегистрировано широкое распространение гриппа, по информации Европейского регионального бюро ВОЗ, среди циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа А, сообщается на сайтеРоспотребнадзора, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В 17 странах Европейского региона зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа... Согласно информации Европейского регионального бюро ВОЗ... среди циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипов A(H1N1)09 и A(H3N2)", - говорится в сообщении.