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Армянские фигуристы стартуют на чемпионате Европы по фигурному катанию


Армянские фигуристы-одиночники Славик Айрапетян и Анастасия Галустян принимают участие в чемпионате Европы по фигурному катанию, который открывается сегодня в Минске.

 

Как передает «Арменпресс», Анастасия выступит в первый день - 23-го января, в короткой программе. Славик же выйдет на лед 24 января.

Минск впервые принимает чемпионат Европы по фигурному катанию. Официальный старт турниру будет дан 23 января, откроет соревнования короткая программа в женском одиночном катании.

На этом чемпионате в Беларуси можно будет увидеть лидеров мирового фигурного катания: россиянку Алину Загитову, испанца Хавьера Фернандеса, французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона


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