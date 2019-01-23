Президент Узбекистана поздравил Пашиняна с назначением на должность премьер- министра Армении

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Уверен, что армяно-узбекские отношения продолжат расширяться и углубляться. Об этом говорится в поздравительном послании президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с его назначением на должность главы Правительства республики.

В послании, в частности, отмечено: «Ваша победа еще раз свидетельствует о широкой поддержке Вашей программы реформ народом Армении, которая направлена на стабильное развитие экономики и повышение уровня благосостояния населения страны. Уверен, что армяно-узбекские отношения, основанные на взаимном уважении и принципах учета интересов друг друга, продолжат расширяться и укрепляться».