СМИ: в Индонезии шесть человек погибли из-за наводнения и оползня

По меньшей мере шесть человек погибли и 10 пропали без вести в результате наводнения и схода оползня в индонезийской провинции Южный Сулавеси, пишет газета Jakarta Post.

Причиной наводнения и схода оползня стало повышение уровня реки, вызванного проливными дождями. Больше всего пострадал район Гова, где погибли шесть человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, в результате наводнения были повреждены десятки домов и несколько мостов. Местные власти проводят эвакуацию людей и оказываю помощь пострадавшим.