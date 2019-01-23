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Ниагарский водопад на границе Канады и США частично замерз из-за сильных морозов


Сильные морозы, которые в последние несколько дней установились в Канаде и в северных районах США, частично сковали Ниагарский водопад. Об этом сообщили местные жители, разместившие в социальных сетях фотографии обледеневших участков этого чуда света.

По данным Национального метеобюро Канады, с конца прошлой недели в восточных, центральных и арктических районах страны установились экстремальные морозы - столбики термометров опускались до минус 30-40 градусов Цельсия, а местами - до минус 55 градусов. Во вторник морозы начали отступать,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.




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