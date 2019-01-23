Дорога Степанцминда-Ларс открыта
Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что 23-го января по положению на 10:00 часов автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
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