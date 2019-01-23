Время в Ереване: 11:07:36,   23 Январь

Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла


Вулкан Попокатепетль в Мексике во вторник вечером выбросил столб дыма и пепла на высоту в четыре километра, он направляется в сторону города Пуэбла, сообщает служба гражданской обороны одноименного штата.

"Вулканический столб высотой более 4 километров высотой, ветер направляет пепел на северо-восток, то есть в Пуэблу", - говорится в сообщении службы.

Чуть позднее служба в Twitter уточнила, что высота вулканического столба достигает 2 тысяч метров, а также напомнила гражданам о расположении путей эвакуации и временных убежищ.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Он уже давно стал одним из символов Мексики, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации