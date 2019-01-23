В Японии заявили, что заключение мирного договора с Россией займет время

Вопрос заключения мирного договора между Японией и Россией не такая простая проблема, которую можно решить сразу после нескольких переговоров. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это не такая простая проблема, которую можно решить сразу по итогам нескольких переговоров", - подчеркнул он, дав понять, что заключение мирного договора с РФ займет определенное время. В то же время Суга, комментируя прошедшую 22 января в Москве встречу между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Владимиром Путиным, подчеркнул, что лидерам государств удалось "провести конструктивные переговоры по различным сферам" двусторонних отношений. "Мы считаем, что это был отличный старт 2019 года для японско-российских [отношений]", - добавил он.