Венесуэльский журналист сообщил о гибели двух человек при протестах

Число погибших в начавшихся протестах в Венесуэле взросло до двух человек, сообщил в своем микроблоге в Twitter известный местный журналист Роман Камачо.

Ранее депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес сообщил, что в протестах погиб один человек.

"Сообщают еще об одной погибшей женщине и двух раненых", - написал Камачо.

В ночь на среду в разных городах Венесуэлы начались акции протеста против президента Николаса Мадуро. На 23 января в стране намечены как марши противников властей, так и сторонников действующего президента,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Участники акций протестов против президента Николаса Мадуро в Венесуэле во вторник вечером сожгли полицейский участок в городе Пуэрто-Кабельо в штате Карабобо, сообщает портал Nacional.

В распространенной в социальных сетях записи видны клубы черного дыма, поднимающиеся над зданием участка. Также местные жители сообщают о выстрелах в районе участка.

Статуя бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса была сожжена протестующими в городе Сан-Феликс в штате Боливар в ночь на среду, сообщает портал Nacional.