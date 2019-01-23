Палата представителей США приняла закон о новых санкциях против Сирии
09:49, 23 Январь, 2019
Палата представителей конгресса США единогласно приняла закон о дополнительных санкциях против Сирии, свидетельствуют результаты голосования.
Закон предполагает, что президент США должен накладывать санкции на тех, кто финансирует власти Сирии, включая разведывательные службы и службы безопасности, ЦБ Сирии, а также строит и проектирует объекты в энергетике и бизнесе под контролем сирийского правительства. Кроме того, санкции планируется накладывать на тех, кто предоставляет запчасти для сирийских авиалиний,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Теперь документ поступит на рассмотрение Сената.