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Левон Аронян стартовал в Гибралтаре с победы


Член сборной Армении по шахматам Левон Аронян начал состязания на Гибралтарского турнире с победы. Как передает «Арменпресс», первый соперник Левона Ароняна – поляк Сукандар. В этом матче Аронян одержал победу на 31-м ходу.

Грант Мелкумян встретится с Дина Беленкайя, Элина Даниэлян – с Авилой Фрей.

Гибралтарский турнир пройдет 22-31-го января, в нем примут участие 250 шахматистов. Призовой фонд - 25 000 евро.


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