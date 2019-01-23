Ереванский «Арарат» пополнил свои ряды тремя новыми футболистами

Ереванский «Арарат» подписал контракты с тремя иностранными футболистами.

Как передает «Арменпресс», состав команды пополнили бывший полузащитник «Урала» и сборной Беларуси Андрей Чухлей, экс-игрок борисовского БАТЭ, украинский хавбек Андрей Яковлев, а также бывший полузащитник «Гандзасар-Капана», серб Деян Вукоманович.

Игры первенства Армении возобновятся 2-го марта.