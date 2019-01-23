«Пюник» пополнил свои ряды новым футболистом из Албании

Проводящий сбор в турецкой Аланье ереванский «Пюник» пополнил свои ряды новым футболистом. Как передает «Арменпресс», ереванский клуб подписал контракт с экс-защитником молодежной сборной Албании, 23-летним защитником Кристи Марку.

Игры первенства Армении возобновятся 2-го марта.