Пашинян провел в Давосе неформальную встречу с Алиевым

В ходе полуторачасовой встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе 22 января обменялись мнениями о текущем состоянии переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту и дальнейших дискуссиях. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В Давосе состоялась неформальная встреча с Ильхамом Алиевым. Мы обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе и дальнейших дискуссиях. Встреча длилась около 1,5 часа», - написал премьер.