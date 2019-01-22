Пашинян назвал приоритеты Армении в ЕАЭС в 2019 году

Одним из приоритетов для Армении в качестве председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2019 году будет сближение регулирования в области экономики в странах союза для формирования общего экономического пространства в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"К сожалению, у нас в пространстве Евразийского экономического союза существует более 60 барьеров, которые не позволяют нормального развития интеграционных процессов. Это связано с внутренним (регулированием – ред.) стран ЕАЭС. Это тоже будет приоритет для нас - (снимать – ред.) эти барьеры, чтобы было реально общее экономическое пространство", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, идёт ли речь о сближении регулирования в области экономики в странах союза, он сказал: "Да, конечно".