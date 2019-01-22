За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 21 и 22 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 19 случаев кражи личного имущества, 5 случаев причинения телесных повреждений, 4 случая мошенничества, по 3 случая нарушения избирательного права и невыполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинских услуг либо медицинской помощи, 2 случая хулиганства, по 1 случаю похищения человека, квартирной кражи, присвоения или растраты, уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, взяточничества, самоуправства и незаконных действий при банкротстве.

Обнаружены 5 человек, находящихся в розыске, еще 1 явкой с повинной обратился в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести. Зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 4 ДТП: 2 человека погибли, 8 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.