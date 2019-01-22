Никол Пашинян встретился с президентом Бразилии и премьер-министрами Люксембурга и Египта

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел краткие встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем и премьер-министром Египта Мустафой Мадбули.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр Никол Пашинян и президент Бразилии Жаир Болсонару затронули различные вопросы повестки сотрудничества двух стран. Они высоко оценили уровень армяно-бразильских дружеских отношений и отметили важность расширения сфер сотрудничества.

На встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем были обсуждены вопросы, связанные с отношениями двух стран. Никол Пашинян и Ксавье Беттель отметили важность развития экономического сотрудничества и расширения торгово-экономических связей. В этой связи стороны подчеркнули необходимость активизации отношений между правительствами двух стран и принятия конкретных шагов.

На встрече с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули были обсуждены вопросы экономического сотрудничества двух стран, в том числе углубления деловых связей. Никол Пашинян и Мустафа Мадбули подчеркнули необходимость проведения бизнес-форумов, в ходе которых на практике будут обсуждены возможности и направления совместных инвестиционных программ. Собеседники отметили важность подписания соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом. Мустафа Мадбули отметил, что ожидает поддержки правительства Армении в этом процессе.