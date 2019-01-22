В ЕАЭС разработают стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года

Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года будут разработаны в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии, шла речь во вторник на встрече премьер-министра республики Сергея Румаса с членом коллегии (министром) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяной Валовой.

"Обсуждены актуальные вопросы развития ЕАЭС. В частности, речь шла о разработке стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - отметили в белорусском правительстве.

Также обсуждены вопросы, предполагаемые для рассмотрения на очередном заседании Евразийского межправительственного совета, запланированного на 1 февраля в Алма-Ате, проинформировали в Совмине Белоруссии.