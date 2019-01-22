Посол Армении встретился с мэром Ашхабада
18:46, 22 Январь, 2019
Посол Армении в Туркменистане Гарник Бадалян 22 января встретился с мэром Ашхабада Шамухамметом Дурдылыевым.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, после обмена взаимными поздравлениями и добрыми пожеланиями собеседники коснулись 9-го заседания Межправительственной совместной комиссии Туркменистан-Армения, которое состоится в Ашхабаде в первой половине текущего года.
Мэр Ашхабада представил градостроительные проекты в Ашхабаде. Стороны подчеркнули важность установления прямых связей между Ашхабадом и Ереваном, а также необходимость активизации и углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурной и научно-образовательной сферах.