Тимошенко выдвинули кандидатом на пост президента Украины

Украинская партия "Батькивщина" на съезде во вторник выдвинула своего лидера, депутата Верховной рады Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента страны.

"Великая страна - это моя цель, от которой я не отступлю ни на шаг, поэтому я баллотируюсь сегодня в президенты", - заявила Тимошенко на съезде,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Для Тимошенко это будет уже третья попытка побороться за президентский пост. В 2010 году Тимошенко по итогам второго тура голосования проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48% голосов. В 2014 году она проиграла действующему президенту Петру Порошенко, который был избран по результатам первого тура.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Избирательная кампания официально стартовала 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

Тимошенко, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается лидером президентского рейтинга. Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.