Члены британского парламента предложили свои планы по Brexit

Члены британского парламента представляют собственные планы, направленные на решение вопроса с Brexit, сообщил во вторник телеканал BBC.

Лейбористская партия официально представила на рассмотрение в парламент документ, в котором предлагается дать депутатам возможность проголосовать по вопросу повторного референдума о Brexit. В то же время в партии не сообщают, поддерживают ли они идею проведения еще одного референдума.

Лейбористы также предлагают парламенту на рассмотрение альтернативный план по Brexit, который предполагает, что Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС.

Свои поправки представили отдельные лейбористы. Так, Рейчл Ривз представила поправку, призывающую премьера Терезу Мэй просить Брюссель о продлении сроков выхода Великобритании из ЕС, чтобы избежать отсутствия сделки между сторонами,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Поправка Иветт Купер призывает Мэй продлить сроки Brexit, если парламент не согласует сделку до 26 февраля.

Лейборист Хилари Бенн предлагает членам парламента провести голосование по четырем пунктам: готовы ли они вновь рассмотреть сделку Мэй, выйти из ЕС без сделки, попытаться пересмотреть сделку или провести еще один референдум.

Британские СМИ отмечают, что многие члены правительства поддерживают поправку, мешающую выходу без сделки, и некоторые из них могут уйти в отставку, если поправка не будет принята.