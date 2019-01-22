Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны договорились с "Газпромом" о сохранении внутреннего тарифа на газ.

"Газпром" продает газ не Армении, а компании "Газпром Армения", поэтому наша роль опосредованная. Но мы договорились с "Газпром Армения", что внутри страны цена на газ не будет меняться", - как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Пашинян в кулуарах экономического форума в Давосе.

"Внутри страны тариф на газ не поменяется, и мы будем продолжать с "Газпромом" наши переговоры, чтобы прийти к окончательному согласию, и для нас очень важно согласовать долгосрочную цену на газ. Сейчас в рамках Евразийского экономического союза тоже идет обсуждение про создание общих рынков газа и энергетики, поэтому у нас есть много тем для обсуждения", - отметил премьер Армении.

В конце декабря "Газпром" сообщил, что в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" цена российского газа на границе Грузии и Армении в 2019 году вырастет до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. Контракт на поставки до 2,5 миллиарда кубометров в год действует до конца 2019 года. "Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", является поставщиком газа на внутренний рынок Армении.

Правительство республики заявляло о планах договориться с армянской "дочкой" российского "Газпрома" о сохранении внутреннего тарифа на газ, поясняя, что это предполагается сделать за счет сокращения издержек компании.