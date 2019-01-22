Миграционная служба Армении окажет максимальную помощь депортированной из Нидерландов семье

Миграционная служба Армении подтвердила депортацию армянской семьи из Нидерландов. В семье трое несовершеннолетних детей в возрасте 3, 5 и 8 лет.

Пресс-секретарь Миграционной службы Нелли Давтян в беседе с Арменпресс отметила, что несколько месяцев назад голландские власти связались с ними, чтобы подтвердить гражданство семьи Григорянов. Давтян сказала, что они подтвердили своим голландским коллегам, что члены этой семьи действительно являются гражданами Армении.

Она отметила, что в рамках соглашения о реадмиссии их голландские коллеги заранее уведомили их о депортации.

Миграционная служба заявляет, что сделает все необходимое, чтобы семья была проинформирована о программах реинтеграции. Семья может обратиться за поддержкой в таких вопросах, как здравоохранение, трудоустройство и компенсация за аренду жилья.

Как пишет издание Nltimes, армянская семья Григорянов до конца боролась против депортации из Нидерландов.

Хотя этот вопрос получил широкое освещение в СМИ и широкое общественное обсуждение в Нидерландах, и даже политические партии выразили свою позицию, процессы по сохранению семьи в стране были отменены, и они были депортированы в Армению.