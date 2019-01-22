С военнослужащими ЮВО в Армении начались тренировки по боевой готовности

В соединении Южного военного округа (ЮВО) в Армении начались плановые тренировки по боевой готовности.

В течение недели с военнослужащими будут проведены занятия и тренировки по оповещению, практическим действиям оперативных дежурных, подъему по тревоге и выходу подразделений на штатной технике из военных городков в незнакомые районы сосредоточения.

Подразделения связи выполнят нормативы по развертыванию подвижных пунктов управления, обеспечат работу штаба соединения в полевых условиях. Система связи в полном объеме обеспечит управление подразделениями по закрытым сегментам радио, спутниковой и видеоконференцсвязи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,в районах проведения занятий развернуты пункты обслуживания и заправки военной техники, обогрева военнослужащих, выдачи дополнительного питания в виде сала, хлеба, лука и горячего чая.

Всего к занятиям по боевой готовности соединения привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 500 единиц военной техники, беспилотные летательные аппараты, разведывательные химические машины РХМ-6, самолеты и вертолеты истребительной и армейской авиации, а также средства противовоздушной обороны С-300В и Бук-М1-2.