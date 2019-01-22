ЕБРР готов оказать поддержку правительству Армении в проведении реформ: Никол Пашинян встретился с Сума Чакрабарти

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян высоко оценил сотрудничество между правительством Армении и ЕБРР и подчеркнул важность его дальнейшего расширения. Никол Пашинян отметил, что программы ЕБРР имеют большое значение для инициированной правительством повесткой реформ и экономического развития в сферах стимулирования конкурентоспособности частного сектора, развития рынков капитала, управления твердыми отходами, улучшения системы водоснабжения, городского освещения и др. Премьер-министр подчеркнул важность программ ЕБРР для малого и среднего бизнеса в нашей стране и добавил, что целью правительства Армении является придание нового импульса развитию и активизации предпринимательской сферы. Никол Пашинян подчеркнул, что шаги правительства направлены на проведение экономической революции, и в этом контексте активное и продуктивное сотрудничество с ЕБРР может иметь большое значение.

Сума Чакрабарти подчеркнул, что ЕБРР готов продолжать оказывать поддержку правительству Армении в различных сферах. Президент ЕБРР отметил, что в марте планирует посетить Армению, чтобы обсудить новую стратегию сотрудничества с Арменией в контексте изменений в нашей стране, и будет уделено большое внимание программам для малого и среднего бизнеса. Г-ин Чакрабарти выразил свою личную поддержку и поддержку ЕБРР правительству Армении в проведении реформ. Он отметил, что эта поддержка будет как финансовой, так и консультативной.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным вопросам, касающимся дальнейшего сотрудничества.