Введена в обращение новая почтовая марка, посвященная 100-летию со дня рождения Сильвы Капутикян

В здании Союза писателей Армении в рамках мероприятия, посвященного 100-летию со дня рождения Силвы Капутикян, 22-ого января 2019 года ЗАО “Айпост” погасила и выпустила в обращение одну почтовую марку, посвященную теме “Выдающиеся армяне. 100-летие со дня рождения Сильвы Капутикян”.

Как сообщает Арменпресс, почтовая марка с номиналом 120 драм отпечатана в типографии “Cartor” во Франции тиражом в 30 000 экземпляров. Дизайн почтовой марки разработан дизайнером ЗАО “Айпост” Давидом Довлатяном.

На марке изображена армянская писательница, поэтесса и общественный деятель Сильва Капутикян в момент работы над своим очередным произведением.

Почтовую марку погасили заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Армен Арзуманян, заместитель министра культуры Республики Армения Тигран Галстян, председатель совета ЗАО “Айпост” Хуан Пабло Гечиджян, председатель Союза писателей Армении Эдуард Милитонян, президент Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

Дата выпуска: 22 января 2019г.

Дизайнер: Давид Довлатян

Типография: Cartor, Франция

Размер: 30,0 x 40,0 мм

Тираж: 30 000 шт.