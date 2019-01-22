Бомбардировщик Ту-22М3 разбился при посадке в Мурманской области

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.

"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По предварительной информации, командир и штурман остались живы", - сказал источник. Экипаж этого самолета состоит из четырех.