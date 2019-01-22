Тигран Галстян назначен руководителем-генеральным секретарем Аппарата НС Армении
Распоряжением председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна 21 января Тигран Галстян назначен руководителем-генеральным секретарем Аппарата НС Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении.
Ниже представляем биографию Т.Галстяна:
Дата и место рождения:
22 января 1978 г., Ереван.
Образование:
В 2000 г. окончил факультет управления (менеджмента) Ереванского государственного экономического института, получив квалификацию экономиста-менеджера.
В 2002 г. окончил Школу управления (менеджмента) РА, получив квалификацию специалиста государственного управления и местного самоуправления.
В 2010 г. на экономическом факультете ЕГУ защитил диссертацию “Проблемы моделирования информационных систем управления организации” и получил научную степень кандидата экономических наук.
Трудовая деятельность:
2002-2003 гг. – менеджер магазина-салона ООО "IMEX GROUP".
2003-2006 гг. – специалист по линии маркетинговых исследований ООО "IMEX GROUP".
2007-2008 гг. – помощник Председателя Совета ООО "IMEX GROUP".
2009-2018 гг. – руководитель Аппарата Председателя Совета ООО "IMEX GROUP".
С сентября 2018 г. до 21 января 2019 г. – советник первого вице-премьера РА.
Партийная принадлежность:
Беспартийный.
Личные данные:
Женат.