Распоряжением председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна 21 января Тигран Галстян назначен руководителем-генеральным секретарем Аппарата НС Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении.

Ниже представляем биографию Т.Галстяна:

Дата и место рождения:

22 января 1978 г., Ереван.

Образование:

В 2000 г. окончил факультет управления (менеджмента) Ереванского государственного экономического института, получив квалификацию экономиста-менеджера.

В 2002 г. окончил Школу управления (менеджмента) РА, получив квалификацию специалиста государственного управления и местного самоуправления.

В 2010 г. на экономическом факультете ЕГУ защитил диссертацию “Проблемы моделирования информационных систем управления организации” и получил научную степень кандидата экономических наук.

Трудовая деятельность:

2002-2003 гг. – менеджер магазина-салона ООО "IMEX GROUP".

2003-2006 гг. – специалист по линии маркетинговых исследований ООО "IMEX GROUP".

2007-2008 гг. – помощник Председателя Совета ООО "IMEX GROUP".

2009-2018 гг. – руководитель Аппарата Председателя Совета ООО "IMEX GROUP".

С сентября 2018 г. до 21 января 2019 г. – советник первого вице-премьера РА.

Партийная принадлежность:

Беспартийный.

Личные данные:

Женат.