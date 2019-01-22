Рейс "Аэрофлота" SU1515 Сургут - Москва, изменивший курс в результате хулиганских действий одного из пассажиров, совершил во вторник посадку в аэропорту города Ханты-Мансийска. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

Самолет совершил посадку в 14:18 мск. Ранее сообщалось, что на борту имел место факт хулиганства со стороны одного из пассажиров, после чего, как сообщил ТАСС начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Александр Шулепов, самолет был перенаправлен в Ханты-Мансийск,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.