Никол Пашинян отправится с рабочим визитом в РФ

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 24 января посетит с рабочим визитом столицу Российской Федерации Москву.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе аппарата премьер-министра РА, Пашинян посетит центр Евразийской экономической комиссии в Москве и выступит с речью о приоритетах председательства Армении в высших органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).