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Никол Пашинян отправится с рабочим визитом в РФ


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 24 января посетит с рабочим визитом столицу Российской Федерации Москву.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе аппарата премьер-министра РА, Пашинян посетит центр Евразийской экономической комиссии в Москве и выступит с речью о приоритетах председательства Армении в высших органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).




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