В Давосе Никол Пашинян обсудил перспективы сотрудничества с руководителями компаний “Мицубиши”, JICA и eBay

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, в рамках стартовавшей в Давосе всемирной экономической конференции, проводит двусторонние встречи с зарубежными партнерами. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе премьер-министра Армении, утром 22 января премьер-министр встретился с членом совета компании “Мицубиши Хеви Индастрис” Кристиной Ахмаджян, а затем с председателем Агентства международного сотрудничества Японии (JICA) Шиничи Китаокой.

В ходе встречи с Кристиной Ахмаджян Никол Пашинян отметил, чтоправительство Армении заинтересовано в сотрудничестве с компанией “Мицубиши Хеви Индастрис” и в деятельности компании в нашей стране. По словам премьер-министра, правительство имеет целью превратить имевшую место в Армении политическую революцию в экономическую, и с этой целью в сфере экономики предусмотрены большие и реальные изменения. Пашинян подчеркнул, что в нашей стране имеется большой потенциал технологического развития, и в этом смысле деятельность “Мицубиши Хеви Индастрис” может быть перспективной.

Кристина Ахмаджян выразила готовность помочь правительству Армении в деле налаживания связей с различными японскими компаниями. Она сообщила также, что готовится вскоре, с целью дальнейшего сотрудничества, посетить Армению.

Никол Пашинян и Шиничи Китаока обсудили вопросы, касающиеся хода и направлений осуществляемых компанией JICA в Армении программ, а также вопросы возможности углубления сотрудничества.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что армянская сторона заинтересована в расширении сотрудничества с JICA и готова предпринять необходимые шаги дла реализации новых программ.

Шиничи Китаока в свою очередь подчеркнул, что все осуществляемые программы будут носить продолжительный характер. Он отметил, что вскоре Армению посетит экспертная группа JICA - для определения перспектив сотрудничества и планированию новых направлений.

Собеседники отметили также значение углубления торгово-экономических отношений с Японией, учитывая то, что имеется большой потенциал развития.

Никол Пашинян встретился также с заместителем председателя компании eBay Гети Фостером. Премьер-министр подчеркнул значение деятельности интернет-аукционной компании и отметил, что она созвучна существующей технологической трансформации. Руководитель правительства добавил, что деятельность eBay в сфере интернет-торговли, электронных платежей и коммуникаций пользуется большим спросом в нашей стране и подчеркнул необходимость расширения предоставляемых компанией в Армении услуг.

Премьер-министр добавил также, что в октябре 2019 года в Армении состоится Всемирный форум высоких технологий и пригласил компанию eBay принять участие в работах форума. Никол Пашинян подчеркнул также то, что ИТ-сфера в Армении развивается в прогрессирующем темпе.

Гети Фостер выразил готовность посетить Армению с целью обсудить возможность осуществления инвестиционных программ и перспективы деятельности eBay.