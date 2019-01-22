Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за снегопада

Доступ посетителей на одну из главных парижских достопримечательностей - Эйфелеву башню - прекращен из-за обрушившегося на французскую столицу снегопада, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за снегопада я в настоящее время закрыта для публики", - говорится в официальном аккаунте башни в сети Twitter.

Исключение делается лишь для тех посетителей, кто забронировал обед в ресторане монумента.

Снег в Париже идет с утра вторника, опускаясь на городские улицы плотными хлопьями. За короткий промежуток город оделся в белый покров, высота которого уже больше сантиметра. Ожидается, что осадки продолжатся и в среду.

Эйфелева башня является одним из главных символов Франции, ежегодно ее посещают несколько миллионов человек.