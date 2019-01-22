Вулкан Агунг на острове Бали выбросил столб пепла на высоту два километра

Вулкан Агунг, расположенный на индонезийском острове Бали, во вторник выбросил столб пепла на высоту 2 километра. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Tempo со ссылкой на данные Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG).

По данным центра, извержение вулкана был зафиксировано в 03.42 по местному времени (08.42 мск). По словам главы PVMBG, густое облако пепла движется в восточном и юго-восточном направлениях.

Как отмечает издание, начало активности вулкана было зафиксировано 21 ноября 2017 года. В настоящее время в районе вулкана действует третий уровень опасности по четырехбалльной шкале. К нему запрещено приближаться на расстояние менее 4 километров.