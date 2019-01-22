В Китае нашли глубочайшую в мире голубую дыру

Государственный центр океанического прогнозирования окружающей среды Китая опубликовал результаты измерений в огромном естественном резервуаре с водой на территории города Саньша (Парасельские острова, южная провинция Хайнань). Специалисты установили, что глубина этого гигантского природного колодца составляет чуть более 300 м и превышает глубину прежнего рекордсмена - голубую дыру Дину на Багамских островах (около 200 м), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На поверхности диаметр глубоководной пещеры, официальное географическое название которой - Юнълэ ("Вечная радость"), достигает 130 м и, по мере погружения, сужается до 36 м. Как утверждают ученые, эта тектоническая воронка не сообщается под землей с акваторией прилегающего Южно-Китайского моря, в ней живет более 20 видов морских рыб и животных.

"Эта голубая дыра представляет собой большую научную, историческую и культурную ценность", - прокомментировали в госцентре океанического прогнозирование значимость данного геологического феномена.