На Синайском полуострове уничтожили почти 60 экстремистов

Военные и полиция Египта в ходе ряда спецопераций на Синайском полуострове уничтожили за последние недели 59 экстремистов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении ВС страны.

Сообщается, что 44 экстремиста были уничтожены силами военных и 15 - в ходе полицейских операций. Изъяты и уничтожены несколько десятков транспортных средств, средств связи, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

В столкновениях с бандитами погибли семь египетских военнослужащих.

Масштабная антитеррористическая операция "Синай" продолжается в Египте с февраля прошлого года, за это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.