Россия смогла одержать верх над США по сценарию, который в предыдущие годы казался невозможным. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет New American Journal.

Отмечается, что это стало возможным в результате деятельности американского президента Дональда Трампа, который якобы действует в интересах Москвы и вводит страну в хаос. Как подчеркивает издание, приход Трампа к власти обернулся национальным и международным кризисом.

"Россия победила США без единого выстрела", - пишет издание.

Автор статьи предполагает, что нынешняя ситуация может обернуться для США катастрофой. В частности, из-за разногласий с демократами Трамп может остановить работу правительства на неопределенный срок, тем самым создавая угрозу национальной безопасности и экономического кризиса.