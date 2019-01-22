Помпео и Мнучин примут участие в ВЭФ по видеомосту

Госсекретарь США Майк Помпео и глава минфина Стивен Мнучин во вторник примут участие в сессии Всемирного экономического форума в Давосе в формате видеомоста, несмотря на сделанные ранее заявления об отказе США принять участие в ВЭФ. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не только сам не поедет в Давос, но и не отправит своих министров — Мнучина и Помпео. Виной всему продолжающейся уже почти месяц шатдаун, ставший самым длительным в американской истории.

Обновление в программе работы ВЭФ опубликовали во вторник утром организаторы форума. Как ожидается, Помпео и Мнучин примут участие в отдельной сессии ВЭФ по видеомосту во второй половине дня во вторник.