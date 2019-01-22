AFP: самолет с футболистом Сала на борту пропал с радаров в районе Нормандских островов

Самолет, на борту которого находился аргентинский нападающий клуба "Кардифф" Эмилиано Сала, пропал с радаров в районе Нормандских островов. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Связь с туристическим самолетом, который выполнял рейс Нант - Кардифф, была потеряна в понедельник вечером в 20 км к северу от острова Гернси, входящего в состав Нормандских островов в проливе Ла-Манш. Поиски самолета были прерваны ночью и продолжились во вторник утром.

По данным AFP, на борту находились два человека.