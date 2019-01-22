Манвел Григорян будет вновь арестован: Апелляционный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры

Бывший депутат и экс-глава союза "Еркрапа", генерал Манвел Григорян вновь будет арестован. Апелляционный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления Генпрокуратуры Армении по надзору за особо важными делами Ваагн Мурадян.



Такое решение было принято в ходе заседания Апелляционного суда под председательством судьи Арсена Никогосяна. Апелляционный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Армении о повторном аресте Григоряна, отменив решение суда первой инстанции о его освобождении под залог.



21-го декабря судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна: он был освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов. позже Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции о применении альтернативной меры пресечения в отношении Манвела Григоряна, который был освобожден под залог.

19 июня парламент Армении дал согласие на содержание Манвела Григоряна под арестом на основании ходатайства Генеральной прокуратуры страны, а депутаты проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности и возбуждение в его отношении уголовного преследования.



В тот же день Генпрокуратура Армении представила суду ходатайство об аресте генерала, которое было удовлетворено. Согласно сообщению ведомства, совокупность полученных следствием фактов дает достаточные основания предъявить обвинение по части 2-й статьи 235-й (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и пункта 1-го части 3-й статьи 179-й (Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении.

Находясь в заключении, Григорян и его защита не раз говорили о его проблемах со зоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.

20 декабря суд первой инстанции решил изменить меру пресечения Манвела Григоряна с ареста на освобождение под залог в размере 25 млн. драмов. Решение суда привело к недовольству жителей Эчмиадзина, устроивших ряд акций протеста вплоть до перекрытия ведущей в Ереван трассы.





24 декабря Генпрокуратура Армении направила жалобу в Апелляционный суд против решения об освобождении Григоряна.