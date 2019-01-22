ЕСПЧ принял в производство сообщение Лапшина: у Азербайджана 3 месяца на обжалование

ЕСПЧ принял в производство сообщение блогера, гражданина Израиля и РФ Александра Лапшина о попытке покушения на него. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам Александр Лапшин. У Азербайджана имеется 3 месяца на обжалование этого обращения.

«В Страсбурге уже начаты контакты с азербайджанской стороной, ЕСПЧ принял дело в производство – это очень важно, поскольку Азербайджан предпринял всяческие политические и коррупционные шаги, чтобы воспрепятствовать этому. Принятие судом решения о попытке покушения станет для них большим ударом. В любом случае, ЕСПЧ принял дело в производство: это очень удачно совпало с многочисленными коррупционными скандалами, в которых оказался замешан Азербайджан – подкупами евродепутатов и пр. То есть, сейчас Азербайджан ослаблен. Им высланы все документы, и у Азербайджана имеется 3 месяца на обжалование моего обращения, сейчас мы на этом этапе»,- сказал он.

По словам Лапшина, подобный процесс начнется и в США.

«Про США пока не хочу говорить: здесь пока все в процессе, когда здесь что-то активизируется, я обязательно сообщу»,- сказал он.

Лапшин первый раз посетил Армению и Арцах в 2011 году.

В 2016 году он был арестован в Беларуси, по запросу Азербайджана. Официальный Баку включил блогера в “черный список” за посещение Нагорно-Карабахской Республики.

Верховный суд Беларуси 7 февраля 2017 года отказал в протесте Лапшина, связанном с решением Генеральной прокуратуры Беларуси, согласно которому Лапшин должен был быть экстрадирован в Азербайджан. В тот же день Лапшин, в сопровождении сотрудников службы госбезопасности был специальным рейсом перевезен из Минска в Баку.

В бакинском суде по тяжелым преступлениям 20 июля, в отношении гражданина РФ и Израиля Александра Лапшина был вынесен вердикт, которым он был осужден на 3 года лишения свободы.

11 сентября 2017 года Ильхам Алиев помиловал его.

Недавно Александр Лапшин представил новые доказательства незаконности своей экстрадиции из Беларуси в Азербайджан. Кроме того, он представил иск против Азербайджана в ЕСПЧ, обвиняя власти Азербайджана в покушении на его убийство во время его нахождения в азербайджанской тюрьме. «В Страссбурге мы обвиняем власти Азербайджана в покушении на мое убийство во время моего нахождения в азербайджанской тюрьме. У меня есть все документы о проведенной израильской стороной экспертизе, в которых говорится о попытке убийства, которую позже представили как попытку суицида, причем, все это сделано неграмотно»,- сказал Александр Лапшин.По его словам, в Бруклинский суд представлен другой иск, который будет основаан на решении ЕСПЧ.