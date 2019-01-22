Туристы в 2018 году совершили почти полтора миллиарда поездок за границу

В прошлом году туристы со всего мира совершили 1,4 миллиардов международных путешествий, что на 6% больше, чем годом ранее. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

Прошлый год оказался самым успешным для мирового туризма за последние восемь лет. Согласно прогнозам UNWTO, таких цифр планировалось достичь лишь в 2020 году. Более высокие результаты были зафиксированы лишь в 2010 году.

Люди стали чаще посещать Средний Восток (+10%) и Африку (+ 7%), количество поездок в Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу выросло на 6%.

Число иностранных туристов в Европе достигло 713 миллионов в 2018 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2018 году было зарегистрировано 343 миллионов гостей, в Африке – 67 миллионов, на Ближнем Востоке – 64 миллиона, в странах Северной и Южной Америк – 217 миллионов.

"Рост туристической отрасли в последние годы является одним из самых мощных драйверов экономического развития, - сказал генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили. - В 2019 году UNWTO сосредоточит внимание на образовании и создании рабочих мест".

В этом году, по словам Пололикашвили, у путешественников будет расти популярность спортивного и оздоровительного туризма, увеличится использование цифровых технологий, появятся новые бизнес-модели.