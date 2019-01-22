Люксембург в 2020 году введет бесплатный проезд на общественном транспорте

Люксембург с 1 марта 2020 года введет бесплатный проезд на общественном транспорте - автобусах, трамваях и пригородных электричках. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр мобильности Великого герцогства Франсуа Бауш.

"Это вишня на торте всеобъемлющей транспортной стратегии", - приводит его слова газета Luxemburger Wort.

Исключение составит проезд в вагоне первого класса пригородных поездов, который останется платным.

Расходы на реализацию проекта определены властями в 41 миллион евро в год.

Население Люксембурга составляет немногим более 600 тысяч человек, из которых 48% являются иностранцами.