Люксембург в 2020 году введет бесплатный проезд на общественном транспорте
12:51, 22 Январь, 2019
Люксембург с 1 марта 2020 года введет бесплатный проезд на общественном транспорте - автобусах, трамваях и пригородных электричках. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр мобильности Великого герцогства Франсуа Бауш.
"Это вишня на торте всеобъемлющей транспортной стратегии", - приводит его слова газета Luxemburger Wort.
Исключение составит проезд в вагоне первого класса пригородных поездов, который останется платным.
Расходы на реализацию проекта определены властями в 41 миллион евро в год.
Население Люксембурга составляет немногим более 600 тысяч человек, из которых 48% являются иностранцами.