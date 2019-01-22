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«Арсенал» хочет нанять Хамеса Родригеса


Лондонский клуб «Арсенал» хочет нанять игрока мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  Independent. Лондонский клуб «Арсенал» хочет нанять Хамеса Родригеса в течение лета. Сам же Родригес хочет вернуться в состав «Королевского клуба», чтобы бороться за место в основном составе. Сейчас Родригес выступает в мюнхенской «Баварии», и «Реал» намерен продать его.


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