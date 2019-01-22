Время в Ереване: 11:07:36,   22 Январь

На территории Армении температура воздуха повысится на 5-7 градусов


На территории Армении днем 22-го, с 23-27 января ожидается погода без осадков.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Ночью с 25-27 января температура воздуха повысится на 5-7 градусов.

В городе Ереванe днем 22-го, с 23-27 января ожидается погода без осадков.


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