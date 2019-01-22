На территории Армении температура воздуха повысится на 5-7 градусов
На территории Армении днем 22-го, с 23-27 января ожидается погода без осадков.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Ночью с 25-27 января температура воздуха повысится на 5-7 градусов.В городе Ереванe днем 22-го, с 23-27 января ожидается погода без осадков.
- 14:08 Россия победила США без единого выстрела: New American Journal
- 14:06 Помпео и Мнучин примут участие в ВЭФ по видеомосту
- 14:02 AFP: самолет с футболистом Сала на борту пропал с радаров в районе Нормандских островов
- 13:28 Туристы в 2018 году совершили почти полтора миллиарда поездок за границу
- 13:25 Армения стремится активнее сотрудничать с франкофонскими африканскими странами
- 12:56 Пресса Британии: повторный референдум по "брекситу" все вероятнее
- 12:51 Люксембург в 2020 году введет бесплатный проезд на общественном транспорте
- 12:49 Кевин де Брюйне отказался переходить в «Реал»
- 12:44 Кевин-Принс Боатенг перешел в «Барселону»
- 12:39 «Арсенал» хочет нанять Хамеса Родригеса
- 12:36 На территории Армении температура воздуха повысится на 5-7 градусов
- 12:36 Бако Саакян выразил благодарность члену Союза армянских врачей Франции Жану- Мишелю Экеряну
- 12:23 WP: иракский ученый помогал ИГ создавать химическое оружие
- 12:11 WP: экс-глава аппарата Белого дома Келли ненавидел свою работу
- 12:04 Армения и ОАЭ будут сотрудничать в области экологии
- 11:51 В Дели грозовые ливни на несколько часов парализовали дорожное движение
- 11:37 Геворг Мурадян единогласно избран председателем Совета попечителей ЕГУ
- 11:19 В Южной Корее ждут приезда Ким Чен Ына в конце марта
- 11:13 СМИ: более 100 экс-дипломатов попросили Си Цзиньпина освободить двух канадских граждан
- 11:03 Возросло число жалоб в адрес Омбудсмена Армении в связи с отсутствием ответов от госведомств
- 11:02 Опрос: более 70% немцев поддерживают строительство "Северного потока - 2"
- 11:00 Полиция раскрыла разбой и грабежи в филиалах кредитной организации varks.am
- 10:55 Циципас вышел в полуфинал Australian Open
- 10:52 Следующий поединок Гора Ерицяна состоится 9-го февраля
- 10:46 Татул Маргарян: Соглашение создало основы для дальнейшего развития и углубления отношений между Арменией и ЕС
- 10:41 Марукян предложил премьер-министру сократить число вице-губернаторов
- 10:23 Сын основателя "Талибана" муллы Омара погиб в Пакистане
- 10:07 Макрон намерен продолжить реформы вопреки протестам
- 10:01 Figaro: умер актер Франсуа Перро
- 09:59 В результате пожара на судах в Черном море погибли 10 человек
- 09:53 На Мегринском КПП пресечена очередная попытка ввоза наркотиков из Ирана
- 09:47 В Вашингтоне открылась бесплатная столовая для госслужащих, которым не платят зарплату
- 09:41 На дороге Горис-Сисиан – местами гололед
- 09:30 Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события
- 09:17 Циркулирует значительный объем ложной информации: медиаэксперт представил последние тенденции в соцсетях
12:01, 17.01.2019
Просмотрели 1620 раз Президент Армении Армен Саркисян встретится с руководством ОАЭ
17:23, 19.01.2019
Просмотрели 1583 раз В Стамбуле проходит мероприятие, посвященное 12-й годовщине убийства Гранта Динка
20:22, 17.01.2019
Просмотрели 1500 раз Сбалансированная позиция Ирана по Нагорному Карабаху не изменилась: военный атташе ИРИ
12:30, 16.01.2019
Просмотрели 1213 раз Ушел из жизни народный артист Республики Армения Рафаэль Джрбашян
21:42, 18.01.2019
Просмотрели 1093 раз Одной из важнейших целей процесса оптимизации является обеспечение достойной зарплаты для работников системы государственного управления: Пашинян