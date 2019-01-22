Бако Саакян выразил благодарность члену Союза армянских врачей Франции Жану- Мишелю Экеряну
12:36, 22 Январь, 2019
22 января Президент Республики Арцах Бако Саакян принял члена Союза армянских врачей Франции, председателя медицинской гуманитарной организации «Ай-мед», анестезиолога – реаниматолога Жана-Мишеля Экеряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах. В ходе встречи, в которой принял участие министр здравоохранения Республики Арцах Араик Багирян, были обсуждены различные вопросы, касающиеся сферы здравоохранения. Президент выразил благодарность Жану-Мишелю Экеряну за постоянное содействие Арцаху, осуществление ряда благотворительных программ в сфере здравоохранения и вручил ему медаль «Вачаган Барепашт».