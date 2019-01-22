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Бако Саакян выразил благодарность члену Союза армянских врачей Франции Жану- Мишелю Экеряну


22 января Президент Республики Арцах Бако Саакян принял члена Союза армянских врачей Франции, председателя медицинской гуманитарной организации «Ай-мед», анестезиолога – реаниматолога Жана-Мишеля Экеряна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах. В ходе встречи, в которой принял участие министр здравоохранения Республики Арцах Араик Багирян, были обсуждены различные вопросы, касающиеся сферы здравоохранения. Президент выразил благодарность Жану-Мишелю Экеряну за постоянное содействие Арцаху, осуществление ряда благотворительных программ в сфере здравоохранения и вручил ему медаль «Вачаган Барепашт».


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