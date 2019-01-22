WP: иракский ученый помогал ИГ создавать химическое оружие

Иракский ученый Сулейман аль-Афари, работавший в министерстве промышленности и минеральных ресурсов республики, помогал террористической группировке "Исламское государство" создавать химическое оружие, когда боевики в 2014 году захватили его родной город Мосул. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, которая взяла интервью у 52-летнего геолога, находящегося в тюрьме в иракском Курдистане.

Он рассказал, что боевики предложили ему "помочь создать химическое оружие". Ученый признался, что мало знал об этом, но тем не менее согласился работать на террористов и в течение 15 месяцев осуществлял контроль за производством иприта. "Они [ИГ] стали властью, и после этого мы стали работать на них. Мы хотели работать, чтобы нам платили. <...> Они никого не заставляли",- сказал аль-Афари, который ждет исполнения смертного приговора.

Несмотря на ликвидацию лабораторий ИГ по производству химоружия в Ираке, утверждает The Washington Post со ссылкой на иракские власти, некоторые мощности и химикаты боевики могли перевезти и спрятать в Сирии. Кроме того, отмечает газета, результаты исследований ученых террористы хранили на запоминающих устройствах, которые забрали с собой после поражения.