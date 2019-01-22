WP: экс-глава аппарата Белого дома Келли ненавидел свою работу

Экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли считал эту работу худшей в своей жизни, а день увольнения - лучшим, с тех пор как занял данную должность. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в книге одного из бывших помощников президента США Дональда Трампа, отвечавших за связи с общественностью, Клиффа Симса "Команда гадюк" (Team of Vipers), которая будет опубликована на следующей неделе. Газета The Washington Post в понедельник опубликовала выдержки из нее.

"Это худшая работа, которая у меня когда-либо была", - сказал Келли Симсу еще до ухода обоих со своих постов. Издание при этом указало, что экс-руководитель аппарата употребил нецензурное слово. "Люди, очевидно, думают, что меня волнует, когда пишут, что меня могут уволить. Если это когда-нибудь произойдет, это станет лучшим днем моей жизни с тех пор, как я получил этот пост", - сказал Келли.

Как отмечается в книге, Келли также рассказывал, что на своей должности "в первую очередь служит стране и во вторую - президенту США". Газета полагает, что автор мемуаров мог интерпретировать эти слова как враждебные по отношению к американскому лидеру. Келли, как сообщала в декабре газета The New York Times, неоднократно говорил своим помощникам, что Трамп не подходит на должность президента.

The Washington Post подчеркивает, что данная книга отличается от похожих на нее тем, что Симс поддерживает политику Трампа, но в то же время поднимает вопросы морали. Так, автор пишет, что Трамп с подозрением относился к своим помощникам. Именно это, как утверждается в книге, побудило его составить список "врагов внутри администрации" при поддержке Кейта Шиллера, который долгое время был помощником и телохранителем Трампа. "Мы собираемся избавиться от всех змей, даже от тех, кто обитает на самом дне", - цитирует Симс президента.

Келли занимал пост главы аппарата Белого дома с июля 2017 года до начала нынешнего года. С января по июль 2017 года отставной генерал был министром внутренней безопасности США.